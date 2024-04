Ideeën voor Must-Have Buitenvloeren voor jouw Huis: Top 13

Er is veel variatie bij het kiezen van een buitenvloer. Qua eigenschappen zijn er enkele kenmerken waardoor ze anders zijn dan de vloeren die we doorgaans binnenshuis gebruiken. Buitenvloeren moeten een gecontroleerde gladheidsindex hebben, omdat we moeten voorkomen dat we er vloeren van maken waarop we kunnen vallen als ze nat zijn, hetzij door vochtigheid in de ochtend, door de omgeving of door regen. Een andere interessante optie voor buitenvloeren, zoals terrassen of patio's, is bedrukt cement. Dit materiaal bestaat uit cementtegels, waarop de gewenste textuur is gestempeld. Let in het geval van de afbeelding op de houtstructuur, maar het is cement!