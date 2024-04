Dubbele Beglazing: Wat Het Is En Hoeveel Het Kost

Glas is een materiaal dat het milieu ten goede komt, en dit geldt zowel bij de productie als bij de recycling. Bij de vervaardiging ervan zijn natuurlijke elementen zoals zand betrokken, en de gebruikte technologische processen slagen erin de impact op het milieu te minimaliseren. Bovendien is het een materiaal dat vele levens kent, omdat het zo vaak als nodig kan worden gerecycled.

Glas is een hard, kwetsbaar, transparant en amorf anorganisch materiaal dat in de natuur voorkomt en ook door de mens wordt geproduceerd. Het is een soort amorf keramisch materiaal dat bij ongeveer 1500° Celsius wordt verkregen uit kwartszand (SiO2), natrium carbonaat (Na2CO3) en kalksteen (CaCO3), allemaal componenten die in de natuur voorkomen.

De isolatie die wordt geboden door de samenstelling van dubbele beglazing zorgt op zijn beurt voor aanzienlijke besparingen in verwarmings- en koelsystemen, waardoor de uitstoot van kooldioxide (CO2) wordt verminderd, wat essentieel is gebleken om de klimaatverandering tegen te gaan. isolatie draagt ook bij aan het terugdringen van de geluidsoverlast, die een ernstig probleem vormt in kleine en grote steden en die grotendeels wordt veroorzaakt door het verkeer van voertuigen.

Ramen en balkondeuren zijn elementen die, eenmaal geïnstalleerd, een zeer lange levensduur in uw woning zullen hebben. Daarom is het van groot belang dat u weet hoe u de best mogelijke combinatie van beglazing en kozijnprofiel kiest, zodat u om de maximale voordelen en de maximale besparingen te hebben die de installatie u door de jaren heen zal opleveren.