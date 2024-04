Vele Geweldige Ideeën Voor Stenen En Bakstenen Muren

Bent u ooit een huis binnengelopen en gedacht: er ontbreekt iets ? Soms is het een eenvoudig detail, een persoonlijkheidskenmerk, een nuance in de stijl of een onderscheidend element dat karakter geeft aan het ontwerp. Stenen en bakstenen muren worden steeds vaker gebruikt en met een oppervlak van slechts een paar meter zijn ze in staat het beeld van een kamer compleet te veranderen.

Als we het over stenen muren hebben, onderscheiden we over het algemeen twee fundamentele typen: muren gemaakt van natuursteen (meestal leisteen of kwartsiet) die een zekere rustieke sfeer aan de ruimtes geven en die een grotere investering vergen (ongeveer € 35 / m²). ; en die van gereconstitueerde steen, iets goedkoper (ongeveer € 25 / m²) op basis van het cementmengsel dat natuursteen imiteert. De laatste van de opties, zichtbare baksteen, is de meest economische oplossing en past even goed in keukenontwerpen als in badkamers, woonkamers… De diversiteit aan presentaties, van klassieke rode baksteen tot wit geschilderd, door een veelvoud aan opties maakt hem ideaal voor elke ruimte.

Of het nu om binnen of buiten gaat, de bronnen zijn zeer divers en in dit artikel presenteert Homify meer dan dertig muurontwerpen van steen of bakstenen, zodat u van uw ruimtes een plek vol persoonlijkheid kunt maken. Lees snel verder.