De Erfenis Van De Kubistische Architectuur

Dubbelzinnigheid in standpunten is een van de kenmerken die het werk van Picasso en daarmee het kubisme typeren. Bij elk werk van Braque, of uit Picasso's meest kubistische periode, vraagt u zich af: waar beginnen of eindigen vormen? Het geheel lijkt op een structuur die bestaat uit verschillende onderdelen, en die op duizend-en-één manieren in ons hoofd wordt samengesteld en gedemonteerd.

In dit gebouw lijkt de plaatsing van water aan de voet van het gebouw een truc die tot doel heeft met vormen te spelen, ze te dupliceren, te verdelen, en een raadsel op te werpen over wat we zien: is het tweedimensionaal of driedimensionaal?

