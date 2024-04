Bijzondere Kleine Keukens met Kookeiland: Top 29

Wie zei dat het hebben van een kleine keuken synoniem was met het opgeven van een eiland erin? Kleine keukens zijn niets anders dan de mogelijkheid om onze creativiteit te testen om in een beperkte ruimte aantrekkelijke en functionele ontwerpen te realiseren. Het recept zegt niets over de installatie of niet van een keukeneiland en hoewel de aanwezigheid ervan soms af te raden is, kunnen ze in veel andere gevallen geweldige bondgenoten worden als het gaat om het optimaliseren van de beschikbare middelen of het implementeren van een succesvol ruimtebeheer.

Of het nu gaat om een extra werkruimte, eethoek, opbergruimte of roomdivider: in dit ideeënboek bieden wij je een smakelijke rondleiding langs bijna dertig kleine keukens met eilanden, unieke designs, esthetisch aantrekkelijk en vooral uiterst praktisch. Klaar om het geheime ingrediënt te vinden waar je naar op zoek was?