Hoge Plafonds en Gezelligheid Combineren: 7 Tips en Tricks

Wat in ruimtes met hoge plafonds wel mag is wat je in ruimtes met lage plafonds zeker moet vermijden: felle kleuren. Enerzijds kun je het plafond in een krachtige kleur schilderen en zo visueel naar beneden halen. Aan de andere kant kun je de muren ook tot een eyecatcher maken en in krachtige tinten verven. Warme en aardse kleuren zien er bijzonder gezellig uit, maar een mix van warme en koude kleuren kan ook effectief zijn. Een truc die ervaren schilders en interieurontwerpers vaak gebruiken in ruimtes met hoge plafonds is om iets onder het plafond een horizontale strook aan de muur te bevestigen. Hierdoor lijkt het plafond optisch lager. Hetzelfde effect kan worden bereikt met stucwerk dat onder het plafond aan de muur is bevestigd.