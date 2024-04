Fantastische Ideeën Voor Huisingangen Met Trappen

Laten we doorgaan met een voorbeeld waarbij de afstand tussen de grond en het gebouw maar een paar centimeter hoeft te zijn. Dit is een project dat meestal zeer eenvoudig te implementeren is. Bij deze gerenoveerde woning is de voordeur te bereiken via twee zware betonnen treden die eenvoudigweg in de bestaande grindbed zijn gezet. De treden worden op maat gezaagd en vervolgens op de deur geplaatst. De enige moeilijkheid is dat moderne isolatie soms een koudebrug creëert die moet worden afgedekt met isolatiepanelen.