Mineraal Gegoten Spoelbakken Versus Keramische Spoelbakken

Keramiek wordt waarschijnlijk het meest gebruikt voor spoelbakken. Sanitairkeramiek kenmerkt zich door zijn duurzaamheid en hardheid. Het oppervlak is robuust en krasbestendig, en keramische spoelbakken zijn bovendien gemakkelijk schoon te maken met elk in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel. Aan de andere kant is een mineraal gegoten spoelbak lastiger schoon te maken, omdat deze mildere schoonmaakmiddelen nodig heeft en gevoeliger is voor kalkaanslag en verkleuring.

De verscheidenheid aan vormen voor keramische wastafels is beperkt in vergelijking met de mogelijkheden die mineraalgietwerk biedt. Dit geldt zelfs wanneer de wastafel een bepaalde maat bereikt, hoewel de verscheidenheid aan vormen en maten in keramiek ook is toegenomen sinds de introductie van modernere bakprocessen.