Barbecueplaatsen voor Kleine Tuinen en Terrassen: Top 16

De zomer komt eraan en daarmee ook het volgende barbecueseizoen. Hoog tijd dus om na te denken en een geschikte barbecueplaats te gaan plannen voor heerlijke BBQ's in de tuin. Of jouw tuin nu groot of klein is – wij hebben zeker de juiste tips en trucs voor jouw barbecueplaats! Bekijk hoe je een barbecueplek in jouw tuin kunt creëren en hoe een barbecueplek jouw tuin en erf kan verfraaien. Met een beetje vaardigheid kun je natuurlijk ook een barbecueplek bouwen. Een barbecueplek in de tuin of een barbecueplek op het terras en balkon – het kan allemaal!