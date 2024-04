Indrukwekkende Ideeën voor Nissen in Moderne Muren: Top 14

Het is niet altijd mogelijk om een nis in de muur uit te snijden of voldoende ruimte te creëren om de nis te huisvesten. Er zijn echter ook volledig natuurlijke nissen in elke woning. Je hoeft alleen maar goed te kijken om ze te vinden, want op het eerste gezicht lijken ze vaak een onnodig ruimtevarken of een blinde vlek.

De ruimte rondom de haard is bijvoorbeeld ideaal om een nis te creëren. Een verzonken boekenplank vindt hier op een bijna volkomen natuurlijke manier zijn plaats. Enerzijds bespaart het ruimte, anderzijds is het een welkom alternatief voor de traditionele boekenplank en is het ook nog eens het middelpunt van de ruimte. Plots lijkt de muur bij de open haard niet langer massief of ruimterovend, maar eerder op een natuurlijke manier geïntegreerd in de kamer. Of zoals je ook zou kunnen zeggen: alles goed gedaan! Met een haardenexpert kun je trouwens al snel alles goed doen.