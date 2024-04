De ongelooflijke transformatie van een bungalow uit de jaren 70

In de Hanzestad Stade in Nedersaksen stonden onze experts van architectenbureau Schüch & Cassau BDA voor een spannende taak: ze moesten een oude bungalow uit de jaren 70 uitbreiden, renoveren om deze energiezuiniger te maken en moderniseren zodat deze voldoet aan de hedendaagse woonwensen. Het resultaat is werkelijk verbluffend. Onze voor-en-na foto's laten zien hoe het lelijke bungaloweendje veranderde in een prachtige Bauhaus-zwaan.