Zo Bouw je Zelf een Houten Huis: Stap voor Stap Uitgelegd

Nu is het tijd om het dak van jouw nieuwe houten huis te bouwen. Je hebt keuze te over als het om vorm gaat. Platte- en lessenaarsdaken, zadel- en schilddaken of elke andere gewenste dakvorm zijn mogelijk. Platte en klassieke zadeldaken zijn echter het gemakkelijkst te realiseren. Bij dit laatste kun je onderscheid maken tussen spanten- en gordingdaken. Het spantendak is vooral populair bij kleine gebouwen met een diepte tot 8 meter en een dakhelling van meer dan 30°. Het gordingdak is het dominante constructieprincipe en maakt een grotere dakconstructie mogelijk. Het bestaat uit meerdere in de richting van de nok verspringende spanten die op de horizontale gordingen rusten, die op hun beurt de belastingen naar beneden overbrengen. In het spantendak zijn deze gordingen weggelaten.

Nu heb je talloze mogelijkheden om jouw dak te bedekken – bijvoorbeeld met dakleer, dakspanen of pannen, met panelen, platen of leisteen of zelfs met koper, plaatstaal of riet. Je hebt keuze te over.