Hoe Het Geluidsniveau In Jouw Appartement Verminderen: 10 tips

Tapijten verminderen het geluid veroorzaakt door voetstappen in huis. Niet alleen de mensen die beneden wonen zijn hier blij mee. Ook heb je een rustigere tijd en schrik je niet meteen van elke beweging van je huisgenoten of familie. Om ervoor te zorgen dat tapijten contactgeluid absorberen, moeten ze zich ook daar bevinden waar het geluid wordt gegenereerd, namelijk waar je loopt. Een mooi voddenkleed in de gang of dikke, donzige tapijten in de woonkamer en kinderkamer dragen niet alleen bij aan een mooie sfeer, maar ook aan een rustigere leefomgeving. Als je nieuwe vloeren legt, kun je tegelijkertijd ook contactgeluid installeren. Het heeft echter een meer dempende werking in het appartement en vermindert het geluid dat naar beneden dringt. Dit kan echter verminderd worden met speciale geluiddempende matten daar waar veel lawaai is, bijvoorbeeld onder de wasmachine of bij het sporten in het appartement.