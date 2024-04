Betonvloeren Of Dekvloeren: Kies Uw Coole Industriële Stijl

Aan het einde van de artikel gaan we in op het onderwerp kosten en de vraag welk budget u moet reserveren voor een zichtbeton- of zichtchapevloer.

Over het algemeen zijn de werkelijke kosten uiteraard afhankelijk van verschillende factoren waarmee bij de berekening rekening moet worden gehouden. Allereerst welke grondstof er wordt gebruikt, hoeveel vierkante meter er gelegd en behandeld moet worden, hoe de plattegrond er uit ziet en welke kwaliteit van uitvoering en soort gebruik u kiest.

Stel dat de betonvloer al bestaat en alleen nog bedekt hoeft te worden met een laag dekvloer. In dit geval liggen de prijzen voor materiaalkosten en arbeid tussen de 20 en 30 euro per vierkante meter, afhankelijk van het type dekvloer. Maar daar blijft het niet bij, want er moeten uiteraard ook vervolgwerkzaamheden gepland worden. Hieruit blijkt dat de doorslaggevende (kosten)factor bij het leggen van een zichtbare dekvloer het schuren en polijsten is, wat – wederom afhankelijk van het soort vervolgwerk dat je kiest – nog eens 60 tot 80 euro per vierkante meter kost. Dit resulteert in een totaalprijs van zo’n 80 tot 120 euro per vierkante meter.

Bij een nieuwbouw- of renovatieproject waarbij er nog geen vloer ligt en er nog betonbeton moet worden betimmerd en gestort, kunt u rekenen op zo’n 250 tot 350 euro per vierkante meter aan materiaal- en vakwerkkosten inclusief vervolgwerkzaamheden. Hier bij homify vind je talloze gekwalificeerde experts en vakmensen die gespecialiseerd zijn in vloeren.