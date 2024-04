De Waarheid: Wat Een Huis Werkelijk Kost

Hoeveel kost een huis? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden en hangt uiteraard af van verschillende factoren. Op dit moment lijken er nauwelijks bovengrenzen te zijn aan de prijs van een huis. Zelfs tijdens executieveilingen kunnen woningen soms voor een spotprijs worden verkregen.

De eerste vraag die rijst, is echter of een huis nieuw moet worden gebouwd of dat het beter is om het gebruikt te kopen. Veel mensen neigen ernaar om een huis helemaal nieuw te bouwen en daarvoor architecten of op zijn minst algemene aannemers in te huren. Een nieuwbouwwoning is doorgaans duurder, omdat de potentiële bouwer ook tal van extra kosten kan maken, zoals ontwikkelingskosten voor de woning. De kosten voor het helemaal opnieuw bouwen van een eengezinswoning zijn bijvoorbeeld afhankelijk van verschillende factoren, waaronder natuurlijk de locatie van het onroerend goed.

Als vuistregel geldt echter dat de gemiddelde bouwkosten per vierkante meter bruto woonoppervlak voor een nieuwbouwwoning met zogenaamde standaard uitrusting rond de 1.600 euro liggen. Locatie, omvang, stijl en uitrustingsniveau hebben uiteraard een bijzonder sterke invloed op de hoogte van deze kosten. Hier zijn bijvoorbeeld veel nuttige ideeën voor huizen in bungalowstijl te vinden! Uiteraard wordt de prijs ook beïnvloed door hoeveel grond er bij het onroerend goed hoort, bijvoorbeeld of er een grote tuin is of niet.