Crash Room in Duitsland: Vernietiging Is Gewenst

Als u uw woede wilt uiten, stress wilt verlichten of gewoon iets bijzonders wilt ervaren, bent u van harte welkom bij Crash Room in Berlijn. Dit is natuurlijk geen appartement in een hoogbouw of een oud gebouw; in plaats daarvan huurde Christian Block een garage, plaatste muren en richtte de ruimte in. En alles wat zich in de kamer bevindt, kan worden vernietigd!