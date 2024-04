DIY: Maak Eenvoudig Uw Eigen Stucwerk

Voor uw doe-het-zelf-stucproject heeft u twee materialen tot uw beschikking: gips en piepschuim, die zich voordoen als lijstwerk, rozetten en consoles in vergelijkbare decoratieve vormen, maar qua eigenschappen niet méér van elkaar kunnen verschillen. De keuze voor gips of piepschuim is niet alleen een kwestie van smaak, maar is nog meer afhankelijk van de draagkracht van uw wanden en plafonds. Er kan al een eerste beslissing worden genomen over het ene of het andere basismateriaal voor uw doe-het-zelf stucwerk.

In tegenstelling tot gips is piepschuim een extreem licht materiaal dat gemakkelijk op alle ondergronden kan worden ondersteund. Bovendien is deze kunststof goedkoop en uiterst eenvoudig te monteren. Vooral nadat het aangebrachte piepschuim is geverfd, is er nauwelijks verschil met het natuurlijke gipsmateriaal. Maar er kleven ook nadelen aan decoraties van piepschuim: het materiaal is brandbaar en kan snel vervormen bij blootstelling aan hitte. Een brandwerend zegel garandeert u veiligheid bij de aankoop van dergelijke componenten.

Het natuurproduct gips is absoluut brandveilig en heeft een regulerende werking op het binnenklimaat. Hoewel piepschuimcomponenten vaak worden gebruikt voor modernere decoraties, kunnen natuurgetrouwe motieven eenvoudig worden gereproduceerd met gips door gebruik te maken van oude mallen. Het installeren van dit doe-het-zelf-stucwerk kan echter moeilijk blijken als dunne elementen zoals stucwerk beginnen te breken.