Onfeilbare Trucs Om Wandkleur En Meubilair Te Combineren

Vraag u zich af of grijze muren en bruine meubels samengaan? Meubels in de shabby chic stijl (shabby = shabby, versleten; chic: mooi, elegant) komen vaak voor in warme houttinten, wit, beige of zelfs prachtige pastelkleuren. Dit soort decoratie vindt zijn oorsprong in grote Engelse landhuizen. Tegenwoordig worden oude stukken met een landelijke uitstraling gemixt met moderne meubels en accessoires.

Om dergelijke meubels goed te combineren, kunt u voor de muurkleur witte of pasteltinten gebruiken, zoals roze of lichtblauw. Grijs – zoals op de foto – ziet er ook goed uit. In het voorbeeld is gekozen voor een patroonbehang, wat de kamer een mooie textuur en een originele uitstraling geeft.