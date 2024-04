Kleurencombinaties En Materiaalkeuze Tips Voor Een Grijze Keuken

Roestvrij staal is een klassiek materiaal op het gebied van keukeninrichting. Het is niet alleen geschikt voor gebruik in commerciële keukens, maar er zijn ook prachtige voorbeelden van luxe design in particulier onroerend goed.

Of het nu geborsteld of gepolijst is, het gladde roestvrijstalen oppervlak kan perfect worden gecombineerd met grijze fronten. Om de inbouwkasten contrast te geven, is het de moeite waard om twee verschillende grijstinten te kiezen.