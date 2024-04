Fantastische Ideeën Voor Kleine Badkamers Zonder Ramen

In kleine badkamers worden we vaak geconfronteerd met het probleem dat de vierkante meters zo beperkt zijn of de ruimte zo smal is dat het lastig is ruimte te vinden om de sanitaire objecten en accessoires te huisvesten. Met een zorgvuldige planning vooraf lukt dit echter meestal goed, zoals het geval was in ons eerste voorbeeld. Hier hebben de experts de ruimte zo minimalistisch mogelijk ontworpen. Terwijl de onderste helft van de kamer uit hoogwaardig hout bestaat, is het bovenste gedeelte glad gestuct en beschilderd met schoolbordverf, die over het gehele plafond doorloopt. Er is ruimte voor een smalle spoelbak en enkele planken aan de zijkant. Wij denken: Een zeer harmonieus concept.