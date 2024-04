Vijf van de Smerigste Huizen Ter Wereld: Before and After Video's

We duiken in het leven van een man wiens strijd tegen dementie ertoe leidde dat hij het vermogen verloor om de hygiëne in zijn huis te handhaven. Bergen afval werden een hartverscheurend onderdeel van hun dagelijks leven. De transformatie waarvan we getuige zijn, is ontroerend; van troosteloosheid naar hoop: het huis is bevrijd van de last van wanorde en vuil.