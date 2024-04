Bent u een rommelliefhebber of een geobsedeerde schoonmaker

U bent een nauwgezet en georganiseerd persoon. U voelt u prettiger als alles op zijn plek zit en uw huis stralend schoon is. U geniet van het schoonmaakproces en hanteert strikte routines om uw huis vlekkeloos te houden. uw sterke punt is uw vermogen om orde en efficiëntie in uw omgeving te handhaven. Uw zwakke punt kan echter uw neiging zijn om gestrest te raken als de zaken niet perfect georganiseerd zijn of als u niet altijd het gewenste niveau van reinheid kunt handhaven.