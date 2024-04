Goedkope Designideeën voor jouw Terras: Top 23

Voor de bloempotten en plantenbakken waar je nieuwe groene vrienden in gaan wonen, hoef je niet per se de dure varianten te kiezen. Wees in plaats daarvan creatief en verander gebruikte alledaagse voorwerpen uit het huishouden of de kelder eenvoudig in unieke potten. Ideaal zijn bijvoorbeeld oude blikken of koektrommels, maar ook tinnen gieters, rieten manden of zelfs oude schoenen en rubberlaarzen.