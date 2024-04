Praktische Keukenideeën Die Je Meteen Wil Uitproberen: Top 15

Een grote keukentafel is geweldig, maar neemt ook veel ruimte in beslag. Een lang aanrecht is niet altijd een oplossing als er door ruimtegebrek geen ruimte is voor een keukentafel. In zo’n geval zijn nieuwe ideeën nodig. Een kleine L-vormige barhoek, zoals in dit voorbeeld, kan bijvoorbeeld praktisch zijn. Het neemt minder ruimte in beslag, creëert zitgelegenheid en is tevens te gebruiken als werkblad. Wat een praktisch idee!