Hoe jouw Ongepleisterde Muren Ontwerpen en Aankleden: Top 7 ideeën

Vroeger alleen te vinden in oude vakwerkhuizen of boerderijen, zijn zichtbare muren ongetwijfeld in de mode. Ze zien er niet alleen goed uit in trendy bars of loftverbouwingen, maar veroveren nu ook steeds meer privéappartementen. Industrial chic is al lang sociaal geaccepteerd en staat ontzettend goed in onze eigen vier muren: één of meerdere muren met zichtbare baksteen of ruw beton geven de ruimte een rustiek tintje en zien er gewoon stoer uit!

Er zijn echter een paar dingen waar je rekening mee moet houden bij deze industrieel-chique trend. Een ruwe pleisterlook betekent niet dat de muren daadwerkelijk volledig onbehandeld kunnen blijven, zeker niet als de stenen of het beton poreuzer zijn dan verwacht. Als je de bouwstof op één of meerdere muren in jouw woning wilt laten zien, kun je het beste advies inwinnen bij een deskundige. Muren in nieuwbouw kunnen trouwens ook een vintage look krijgen door ze met meerdere verflagen een patina-look te geven.

Bij Homify zijn we ook dol op de ruwe gipslook voor de muren. Hieronder laten we je kennismaken met enkele mogelijke varianten.