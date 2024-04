Welk gevelmateriaal? 8 Alternatieven voor klassiek pleisterwerk

Als het om populaire materialen voor woninggevels gaat, is en blijft klassiek pleisterwerk de meest gekozen variant, enerzijds omdat het over het algemeen kosteneffectiever is in vergelijking met andere en anderzijds vanwege de grote verscheidenheid aan ontwerpmogelijkheden die zijn mogelijk qua kleur en structuur. Er zijn echter tal van andere ideeën die steeds populairder worden, vooral onder moderne bouwers. Wij laten je kennismaken met enkele bijzonder interessante alternatieven: golfplaten, cortenstaal, leisteen, hout, metselwerk, hogedruklaminaatpanelen, zichtbeton en glas. Er is gegarandeerd voor ieder wat wils.