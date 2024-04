Ingenieuze Oplossingen Voor Meer Privacy In De Tuin

In deze tuin zijn muren gebruikt om de privacy te beschermen. Wat in eerste instantie vreemd klinkt, kan in de praktijk heel mooi blijken te zijn. De achterwand van het gebouw, ondergedompeld in een prachtig duifgrijs, ziet er behoorlijk indrukwekkend uit. Het zitgedeelte is er direct voor geplaatst, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over nieuwsgierige blikken uit deze richting. Een paar grote planten doen de rest.