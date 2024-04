Factoren die het prijskaartje van jouw terrasaanlegging bepalen: 8

Als het gaat om de juiste materialen voor het terras, hebben we bepaalde opties waaruit we kunnen kiezen. Denk hierbij aan straatstenen, stenen platen of houten planken. De kosten zijn grotendeels afhankelijk van het gekozen type materiaal. De terraskosten per vierkante meter kunnen variëren afhankelijk van welk bedrijf je kiest.

In deze lijst ziet je een ruwe schatting van de kosten voor een nieuw terras, deze toont de kosten per m2 en is slechts een richtlijn:

Eenvoudige basisuitrusting

In het eenvoudigste geval heb je voor het snippers € 3-4 (per m2) kosten. Realistischer is het om ook de kosten voor een puntfundering van betonnen pijlers à € 3-5 mee te rekenen.

Een houten terras

Als het terras niet op de begane grond kan worden gebouwd, wordt een houten terras aanbevolen. De balkenconstructie kost ongeveer €8-10, terwijl het bedrag voor de vloer met houten planken ongeveer €35-45 bedraagt.

Steen

Als er geen groot hoogteverschil overbrugd moet worden, volstaat het om het terras te bestraten en de rand te omringen met stenen. De opstanden kosten ongeveer € 14-16 (per m). Straatstenen zijn verkrijgbaar vanaf € 8,- (per m2).