Tips om Kalk, Schimmel en Vuil uit de Douche Te Verwijderen: Top 6

De grootste pijn in de kont in de badkamer zijn kalkaanslag en schimmel. Beide dingen ontstaan vrij snel als het nat is, en geen enkele douche, hoe stijlvol en modern deze ook is, is hier immuun voor. Kalkaanslag ontstaat vooral als het water een hoge hardheid heeft. Vervolgens vormen zich binnen zeer korte tijd lelijke vlekken en hardnekkige afzettingen op tegels, armaturen en douchewanden. Het probleem is in dit geval zowel esthetisch als functioneel: Kalkafzettingen maken de badkamer dof en lelijk, maar kunnen ook een aanzienlijke invloed hebben op de werking van kranen, douchekoppen en dergelijke. Er is nog een ander belangrijk aspect als het gaat om schimmelplagen, omdat deze zelfs een ernstig gezondheidsrisico kunnen vormen. Het warme, vochtige klimaat in de badkamer creëert een optimale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels, die zich vervolgens snel kunnen verspreiden en allergieën, astma, enz. kunnen veroorzaken.